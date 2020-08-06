Бейрут превратился после взрывов в руины. Фоторепортаж
В результате мощных взрывов в Бейруте (Ливан), которые произошли 4 августа, город превратился в сплошные руины.
На опубликованных Getty Images снимках, видны масштабы разрушений (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).
Глава общины украинцев в Ливане Ирина Высота-Жарамани рассказала, что исторический центр, который был жемчужиной Ближнего Востока, теперь не узнать.
"Это одни руины. Эпицентр – это исторический центр со старыми домами. Это действительно была жемчужина Ближнего Востока, город, которым мы гордимся", – отметила украинка в комментарии УНИАН.
Она подчеркнула, что в разрушенном районе находились все филиалы известных международных компаний, правительство и парламент.
"Очень сложно смотреть на то, что стало с городом. До карантина это место было полно людьми – пешеходы, заполненные кафе. Ограничения уменьшили количество жертв. К тому же, взрыв был вечером, многие успели уехать из офисов. Но многие работали", – добавила Ирина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших составило по меньшей мере 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.
В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.
В порту Бейрута на момент происшествия стояло два украинских судна из Мариуполя.
Разрушения города показали с высоты птичьего полета. Сами взрывы также попали на свадебное видео.