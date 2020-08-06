Бейрут превратился после взрывов в руины. Фоторепортаж

В результате мощных взрывов в Бейруте (Ливан), которые произошли 4 августа, город превратился в сплошные руины.

На опубликованных Getty Images снимках, видны масштабы разрушений (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Последствия взрывов в Бейруте

Глава общины украинцев в Ливане Ирина Высота-Жарамани рассказала, что исторический центр, который был жемчужиной Ближнего Востока, теперь не узнать.

Последствия взрывов в Бейруте

"Это одни руины. Эпицентр – это исторический центр со старыми домами. Это действительно была жемчужина Ближнего Востока, город, которым мы гордимся", – отметила украинка в комментарии УНИАН.

Последствия взрывов в Бейруте

Она подчеркнула, что в разрушенном районе находились все филиалы известных международных компаний, правительство и парламент.

Последствия взрывов в Бейруте

"Очень сложно смотреть на то, что стало с городом. До карантина это место было полно людьми – пешеходы, заполненные кафе. Ограничения уменьшили количество жертв. К тому же, взрыв был вечером, многие успели уехать из офисов. Но многие работали", – добавила Ирина.

Последствия взрывов в Бейруте

Последствия взрывов в Бейруте

Последствия взрывов в Бейруте

Последствия взрывов в Бейруте

Последствия взрывов в Бейруте

Последствия взрывов в Бейруте

Последствия взрывов в Бейруте

Последствия взрывов в Бейруте

Последствия взрывов в Бейруте

Последствия взрывов в Бейруте

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