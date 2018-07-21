Беглому экс-регионалу привиделось ИГИЛ в Украине

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Россию, отличился очередным маразматичным заявлением о том, что националисты в Украине якобы создают из патриотической молодежи аналог террористической организации ИГИЛ (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он предостерег оккупантов Донбасса от столкновения с такими юными "диверсантами", отметив, что они имеют очень серьезную боевую подготовку. Свою бредовую теорию он озвучил в эфире пропагандистского канала NewsFront.

Поводом для неадекватных фантазий Олейника стали не менее оторванные от реальности заявления ведущего программы Сергея Веселовского о том, что в Украине детей воспитывают в духе исламского экстремизма, готовя к предательству инакомыслящих родителей.

"Детей наших превращают в одноразовых убийц. Вы видели, что творят и "Правый сектор", и "Азов"? Ведь из детей действительно машины-убийцы, шахидов делают! Взрослые боятся своих детей! Вот в чем еще ужас. Отцы, матери, бабушки, дедушки при своем ребенке боятся на кухне говорить, потому что этот их на диктофон запишет или побежит к старшему и скажет: "Сразу в СБУ!" То есть, представляете, какое количество янычар-манкуртов воспитывают прямо сейчас?" — вдался в фанатичные размышления пропагандист.

Коллаборант Олейник, в свою очередь, с радостью подхватил его тему и продолжил на ходу сочинять страшилки о молодом поколении украинцев. Более того, он так увлекся придумыванием прокремлевской легенды, что не заметил, как оконфузился знаниями о среднем образовании в его родной стране. В частности, экс-регионал "добавил" украинским школьникам 12 год обучения.

"За этот период (после Революции Достоинства. — Ред.) выросло поколение! В 2014 году ребенок ходил в 8-7 класс. Сейчас уже в 12. За эти четыре года ему так перекрутили мозги! Его сформировали! Сейчас их готовят к тому, чтобы они воевали и проливали кровь... Явно готовят молодых диверсантов! И если их выпустят, и часть с них начнут диверсионную работу, как вы определите 16-17 лет, что это диверсанты?! Поэтому немедленно надо всем миром объединяться в борьбе с этим явлением. Это террористы! Игиловцы украинские! С ними надо бороться!" — закончил свое бредовое выступление предатель Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олейник цинично призвал граждан Украины к массовым бунтам и провокациям по всей стране.