"Бедность и быстрая смерть": ученые поставили "диагноз" 30-летним

Так называемому поколению миллениалов — тех, кто родился в 1981-1996 годах, грозит бедность и быстрая смерть. Из-за этого они не смогут добиться успеха в карьере.

Такие печальные перспективы ныне 28-38 летним дала Федерация независимых американских страховщиков (BCBS), которая занимается страхованием здоровья почти половины населения США. Данные исследования опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что миллениалы теряют здоровье быстрее, нежели предыдущее "поколение Х" (люди, родившиеся в 1961-1981 годах), а смертность среди них на 40 процентов выше.

Поколение миллениалов — тех, кто родился в 1981-1996 годах kak-bog.ru

Исследователи назвали также главные недуги этого поколения. В частности, они часто страдают гипертонией, имеют высокий уровень холестерина. Помимо этого, их мучает тяжелая депрессия, а также встречается высокий процент самоубийств и смерти от передозировок.

"Миллениалы — наиболее образованное поколение, какое мир когда-либо видел. Однако их проблемы со здоровьем могут помешать добиться успеха", — говорится в докладе.

При этом страховщики весьма меркантильно объясняют свои доводы.

По их мнению, уже в ближайшие годы такая ситуация приведет к увеличению расходов на здравоохранение. У BCBS посчитали, что лечение миллениалов будет стоить на 33 процента больше, чем представителей "поколения Х" в таком же возрасте.

Также в исследовании говорится, что миллениалы вскоре должны составить костяк экономики и управленческой сферы в частности США. Но чрезмерная болезненность не позволит им работать с должной эффективностью. В тоже время на их лечение государству придется направить около 4,5 тыс. долл. в год всех расходов на душу населения.

Слабое здоровье грозит многим из представителей поколения 1981-1996 годов безработицей АиФ

"Плюс слабое здоровье грозит многим из представителей поколения 1981-1996 годов безработицей", — просто добивають таким "диагнозом" миллениалов страховщики.

Что интересно, в исследовании отмечают, якобы "панацеи" для того, чтобы бороться с этой проблемой пока нет. Следовательно, BCBS предлагает властям не только США, но и других стран обратить пристальное внимание на эту проблему и делать долгосрочные финансовые прогнозы, учитывая особенности здоровья миллениалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Землю может охватить страшная вспышка гриппоподобной болезни, которая убьет 80 млн человек по всему миру менее чем за два дня. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Ученые предоставили отчет и заявили о реальной угрозе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!