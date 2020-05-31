Вчерашний удачный старт миссии SpaceX Crew Dragon запустил цепь событий, которые были завязаны именно на этот день и на это событие, поскольку сложилось странное положение вещей, когда совокупность различных технологических возможностей, которые безусловно накопились в США за 10 последних лет, как-то не могли формализоваться в работающую транспортную систему.

Понятно, что это был вопрос времени, и не сегодня, так завтра, этот рывок произошел бы непременно. Не SpaceX, так Боинг или кто-то еще обязательно выдали бы такую систему. Другое дело, насколько она была бы эффективной и способной к росту и развитию. Но в НАСА поступили крайне мудро и дали возможность участникам этого движения двигаться самостоятельными путями, конкурируя между собой.

Ведь на самом деле, НАСА передала ряду компаний или альянсам компаний, необходимые технологии, многочисленные наработки по предыдущим пилотируемым программам и в конце концов — обеспечила довольно солидное финансирование проектов. Но вот то, как именно участники реализуют все это, Агенство оставило на усмотрение участников.

И вот вчера произошел прорыв. Теперь можно со всеми основаниями говорить о том, что SpaceX обрела статус безоговорочного лидера в мировой космической индустрии. В самом деле, компания охватывает буквально все существующие сегменты этой индустрии, одновременно являясь самой продуктивной по количеству запусков. Кроме того, именно она имеет настолько перспективное плечо своего развития, что этого не имеет вообще никто.

Вчерашний пуск был уже настолько долгожданным, что как-то не было мысли о том, что Маск, именно в таких знаковых случаях, всегда выдает какую-то показательную изюминку, которая несет какой-то особый смысл. Вспомним, как тяжелая ракета в своем испытательном полете подняла автомобиль Тесла со скафандром на водительском кресле. Символизм был явным и был прочитан всеми.

Оказывается, что и в этом случае символизм был на месте, просто мало кто (в том числе и я) заметил его, поскольку смотрели совсем в другую сторону или вернее — на другое. А символизм таки был. На корпусе ракеты красовалась надпись "Батут", адресованная не так бестолковому Рогозину, как Роскосмосу и РФ в целом.

В самом деле, вчера произошел первый акт прощания пилотируемой космонавтики с Роскосмосом, как с единственным оператором пилотируемых полетов, а возможно, это и вовсе списывает его в мусор. В самом деле, Дракон ушел далеко по части технологичности, он вместительнее Союза и главное, он будет намного дешевле.

Как только SpaceX выйдет на регулярные рейсы своих кораблей, то преимущества ее транспортной системы станут настолько очевидными, что никому в голову не придет пользоваться услугами россиян. И ведь это лишь первая транспортная система, которая будет работать в области пилотируемых полетов. Роскосмосу просто не останется места для того, чтобы возить кого-то, кроме своих перевозчиков, икон, крестиков и георгиевских ленточек. Этих они будут возить сами, но уже без компенсации, которая всегда была от перевозки иностранных астронавтов. То есть, для самих россиян эти полеты станут золотыми. Рано или поздно, там придут к простому выводу, что своего пассажира дешевле будет довезти американской ракетой.

Между прочим это — не фантазия. Да, это кажется невероятным, но отмотаем ситуацию на 9 лет назад, когда был произведен последний запуск Шаттла и посмотрим, как дело обстояло в совершенно другой отрасли деятельности. Просто допустим, что кто-то в 2011 году сказал бы о том, что сжиженный газ будет существенно дешевле трубного и что россияне у себя в РФ за газ будут платить намного дороже, чем европейцы. А ведь сейчас это — уже реальность. И по сути, будь в РФ рынок, в нормальном понимании этого слова, то продавцы газа уже перестали бы покупать его у Газпрома и брали бы в Европе намного дешевле.

Тоже самое и с пилотируемыми полетами в космос. Еще шесть лет назад, Рогозин брызгал слюной и угрожал американцам, что те будут вынуждены использовать батут, чтобы доставить астронавтов на МКС. И вот вчера "батут", как назвал эту миссию Дракона лично Илон Маск, полетел к МКС с двумя астронавтами и с двумя вакантными местами. Это еще Маск не знает наших, украинских реалий, а то написал бы немного не так, а вот как: "Батут, так — батут!"

Но рогозинцам должно быть дурно не так от самого этого старта, а от того, что следует за ним. Нынешний полет — последний и всесторонний тест новой транспортной системы, а дальше уже выстроилась программа активной эксплуатации. Это первый полет несет символизм, а дальше начинается работа, о которой Роскосмос никогда даже не мечтал.

Сейчас Дракон осуществляет ряд маневров для синхронизации орбиты с орбитой МКС и большая часть этих мероприятий происходит просто под контролем экипажа, либо автоматически, либо силами центра управления полетами SpaceX в Хортоне. Заключительная серия маневров и вовсе будет проведена, когда экипаж спит. Вот как все выглядит на схемах.

В общем, большая часть маневрирования происходит без участия экипажа и наверняка, так все будет происходить и в недалеких уже лунных миссиях.

Тем не менее, первой задачей, с которой обязательно справится Дракон, это обеспечение быстрой и теперь уже — многочисленной ротации части экипажа МКС. По сути, теперь за один раз можно менять сразу весь нынешний состав орбитального экипажа. Четыре человека за раз — легко.

И в подтверждении этого утверждения, уже есть утвержденный план полета первого коммерческого рейса Дракона, вместе с его экипажем. Понятно, что о времени запуска говорить пока нельзя в принципе, поскольку результат испытательного полета может потребовать доводки каких-то узлов и агрегатов Дракона или его программного обеспечения, и все это может как-то повлиять на время запуска. Но уже сейчас известно, что речь идет о нескольких неделях с момента возвращения нынешнего Дракона.

А сейчас мы знаем о длительности полета нынешней миссии лишь то, что Дракон сертифицирован для 120 дней непрерывного полета в космосе. После истечения этого срока он обязан вернуться на Землю. Таким образом, формула, по которой высчитывается дата коммерческого пуска Дракона высчитывается так: "до 120 плюс несколько недель". То есть, речь идет о первой половине осени. Хотя самой ранней датой запуска называется 30 августа, но скорее всего, это произойдет несколько позже, поскольку и старт нынешней миссии мы тоже ждали 27 мая, а по факту, старт произошел лишь 30 мая.

Как бы там ни было, экипаж уже полным ходом ведет подготовку к старту и сейчас он наверняка внимательно наблюдает за ходом миссии, чтобы учесть все нюансы уже в ходе первого планового полета. На борту следующей миссии Дракона будут три астронавта НАСА — Майк Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер , к которым присоединится японский астронавт Соити Ногучи.

Можно обоснованно предположить, что уже отобран и следующий, второй регулярный экипаж Дракона. По крайней мере, в 2014 году SpaceX заключил контракт на 2,6 миллиарда долларов для того, чтобы выполнить шесть оперативных миссий с экипажем для НАСА.

В общем, как говорил Великий Комбинатор: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!"