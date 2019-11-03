Популярные курорты Грузии накрыли смерчи и сильные ливни: видео затопленных улиц

Черноморское побережье Грузии пострадало от сильных ливней и смерчей. В результате непогоды затопленным оказался город Батуми, а также соседний Кобулети.

Шторм, сопровождавшийся смерчем, ураганным ветром и ливневым дождем, пронесся 2 ноября, передает NewsTbilisi (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что дожди в черноморском регионе страны продолжаются уже три дня. Из-за ливня в Батуми в субботу было затоплено несколько улиц: Грибоедова, Пушкина, Чавчавадзе, Халваши.

Смерч у берегов Батуми Скрин видео

"На телефоны "горячей линии" поступают звонки со всех районов. Приходится выкачивать воду из жилых помещений. Кое-где повреждены коммуникации. Бригады стараются в короткие сроки устранить все проблемы", – цитирует РЕН ТВ представителя батумского ЖКХ.

Кроме того, в горных районах Аджарии из-за сильного тумана и снега закрыты некоторые перевалы.

По данным Национального агентства окружающей среды, непогода на черноморском побережье сохранится еще несколько дней. Сила шторма на Черном море составляет 4-5 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ураган "Дориан" привел к катастрофическим последствиям в США.

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