''Батька сменит Путина'': дан неожиданный прогноз по слиянию России и Беларуси

Слияние России и Беларуси, о котором сейчас говорят, может обернуться для президента РФ Владимира Путина потерей власти и заменит его как раз Александр Лукашенко.

Такое мнение в своем блоге на "Эхо Москвы" высказал российский писатель и журналист Дмитрий Быков. "Если даже слияние России с кроткой западной соседкой, как называл ее Солженицын, станет реальностью – вполне вероятно, что и большинство россиян вместо Путина захотят увидеть президентом именно Батьку", — предупредил он.

По его словам, на фоне последних действий Путина (в том числе речь идет и об аннексии Крыма) Лукашенко выглядит чуть ли не оплотом сопротивления "русскому миру".

Александр Лукашенко и Владимир Путин НТВ

"Вокруг него готовы сплотиться даже оппозиционные интеллигенты – лишь бы не лечь под Россию и не оказаться под Путиным", — отметил Быков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.