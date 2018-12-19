МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Батька сменит Путина'': дан неожиданный прогноз по слиянию России и Беларуси

6.8тЧитать материал на украинском

Слияние России и Беларуси, о котором сейчас говорят, может обернуться для президента РФ Владимира Путина потерей власти и заменит его как раз Александр Лукашенко.

Такое мнение в своем блоге на "Эхо Москвы" высказал российский писатель и журналист Дмитрий Быков. "Если даже слияние России с кроткой западной соседкой, как называл ее Солженицын, станет реальностью – вполне вероятно, что и большинство россиян вместо Путина захотят увидеть президентом именно Батьку", — предупредил он.

По его словам, на фоне последних действий Путина (в том числе речь идет и об аннексии Крыма) Лукашенко выглядит чуть ли не оплотом сопротивления "русскому миру".

Новости
Против независимой Украины? Лукашенко подловили на лицемерной лжи

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

НТВ

"Вокруг него готовы сплотиться даже оппозиционные интеллигенты – лишь бы не лечь под Россию и не оказаться под Путиным", — отметил Быков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.

Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
13
Смешно
8
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Это Зильбертруд обиделся на запрет выступления в Киеве. Решил потроллить запретантов😁
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Одного пи*араса поменяют на другого,только более хитрожопого.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги