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14 октября • обновлено в 22:42
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Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт

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Сегодня, 14 октября Барселону охватили массовые протесты против приговора 12 каталонским политикам, признанным виновными в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Как сообщает Reuters, протестующие блокировали движение по четырем главным дорогам города. В Жироне (100 километров от Барселоны) люди остановили движение поездов, как региональных, так и следующих во Францию.

Протесты в Барселоне

Протесты в Барселоне

Испанское издание The Local пишет, что организация "Демократическое цунами" призвала 150 тысяч своих сторонников остановить работу аэропорта Эль-Прат, расположенного в 15 километрах от центра Барселоны. "Настало время, чтобы наш голос услышали по всему миру. Цель — остановить работу аэропорта Барселоны", — говорилось в заявлении.

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Одним их главных объектов для протестов, демонстранты выбрали международный аэропорт Эль-Прат, который находится в 15 км от центра Барселоны. Около него собралось около 8 тысяч человек. Испанская полиция начала жестко разгонять протестующих, применив дубинки и открыв стрельбу резиновыми пулями.

Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт
Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт
Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт

По данным СМИ в ходе столкновений пострадало около 37 человек.

Из-за массовых протестов в аэропорту Барселоны отменили 67 рейсов.

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Несмотря на акции, Верховный суд Испании 14 октября издал новый международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт
Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт
Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт
Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт
Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт
Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт
Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт
Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вКиеве в понедельник, 14 октября, прошли масштабные акции протеста "Нет капитуляции", в ходе которых украинцы "накрыли" Майдан дымом, а также передали "привет" агрессору – главе РФ Владимиру Путину.

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Читайте все новости по теме "Референдум в Каталонии" на OBOZREVATEL.

Тема
Референдум в Каталонии
Место
Испания
Теги
протест полиция
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