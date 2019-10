Барселону охватили массовые протесты: демонстранты заблокировали аэропорт

Сегодня, 14 октября Барселону охватили массовые протесты против приговора 12 каталонским политикам, признанным виновными в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Как сообщает Reuters, протестующие блокировали движение по четырем главным дорогам города. В Жироне (100 километров от Барселоны) люди остановили движение поездов, как региональных, так и следующих во Францию.

Протесты в Барселоне

Испанское издание The Local пишет, что организация "Демократическое цунами" призвала 150 тысяч своих сторонников остановить работу аэропорта Эль-Прат, расположенного в 15 километрах от центра Барселоны. "Настало время, чтобы наш голос услышали по всему миру. Цель — остановить работу аэропорта Барселоны", — говорилось в заявлении.

Одним их главных объектов для протестов, демонстранты выбрали международный аэропорт Эль-Прат, который находится в 15 км от центра Барселоны. Около него собралось около 8 тысяч человек. Испанская полиция начала жестко разгонять протестующих, применив дубинки и открыв стрельбу резиновыми пулями.

По данным СМИ в ходе столкновений пострадало около 37 человек.

Из-за массовых протестов в аэропорту Барселоны отменили 67 рейсов.

Несмотря на акции, Верховный суд Испании 14 октября издал новый международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Thousands of citizens march on foot to #Barcelona's airport to protest against the 100-years-jail conviction of 9 #Catalonia's political & civil leaders for organizing the 2017 independence #referendum.#Standup4Cataloniapic.twitter.com/nLIL5c5nEn — [ David d'Ent.🎗#JoSócCDR ] (@denterd) 14 октября 2019 г.

VIDEO: Tens of thousands of students singing the Catalan anthem are moving to Plaça Catalunya of Barcelona.pic.twitter.com/jSKUTsYnh3 — Josep Goded (@josepgoded) 14 октября 2019 г.

BREAKING/VIDEO: First clashes in one of the accesses of Barcelona airport. pic.twitter.com/MPMM8SAkXM — Josep Goded (@josepgoded) 14 октября 2019 г.

