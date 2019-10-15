Барселону охватили беспорядки: более 130 пострадавших

131 человек пострадал в результате беспорядков, охвативших Барселону 14 октября. Трое были задержаны.

Протесты вспыхнули из-за приговора 12 каталонским политикам, признанным виновными в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, передает El Pais.

Активисты пообещали продолжить акцию протеста 15 октября.

В понедельник протестующие блокировали движение по четырем главным дорогам города. В Жироне (100 километров от Барселоны) люди остановили движение поездов, как региональных, так и следующих во Францию.

Одним их главных объектов для протестов демонстранты выбрали именно международный аэропорт Эль-Прат. Около него собралось около 8 тысяч человек. Испанская полиция начала жестко разгонять протестующих, применив дубинки и открыв стрельбу резиновыми пулями.

Беспорядки в Барселоне

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд Испании 14 октября выписал новый международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

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