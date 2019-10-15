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15 октября • обновлено в 12:22
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Барселону охватили беспорядки: более 130 пострадавших

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131 человек пострадал в результате беспорядков, охвативших Барселону 14 октября. Трое были задержаны.

Протесты вспыхнули из-за приговора 12 каталонским политикам, признанным виновными в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, передает El Pais.

Активисты пообещали продолжить акцию протеста 15 октября.

Новости
''Каталония — не Испания!'' В Барселоне тысячи сепаратистов устроили беспорядки

В понедельник протестующие блокировали движение по четырем главным дорогам города. В Жироне (100 километров от Барселоны) люди остановили движение поездов, как региональных, так и следующих во Францию.

Одним их главных объектов для протестов демонстранты выбрали именно международный аэропорт Эль-Прат. Около него собралось около 8 тысяч человек. Испанская полиция начала жестко разгонять протестующих, применив дубинки и открыв стрельбу резиновыми пулями.

Барселону охватили беспорядки: более 130 пострадавших

Беспорядки в Барселоне

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд Испании 14 октября выписал новый международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

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Место
Испания Барселона
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Тоже Нацгвардия РФ?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Великий Кормчий, Чеченский ОМОН
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