Баня против коронавируса: Лукашенко поделился новым "лайфхаком"

Кирилл Лютый Мир 15:00, 27.06.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что в разгар пандемии COVID-19 регулярно посещает баню.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами. Соответствующий фрагмент видео опубликовала БЕЛТА.

"Скажу откровенно, я в баню в период пандемии хожу практически каждый день. Вчера тренировка была, после тренировки с сыном пошли в баню. Сегодня после этой жары тоже надо пропариться", – заявил Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко похвалил свой сценарий борьбы с коронавирусом и призвал белорусов больше гулять.

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Мир

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