Баня против коронавируса: Лукашенко поделился новым "лайфхаком"

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что в разгар пандемии COVID-19 регулярно посещает баню.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами. Соответствующий фрагмент видео опубликовала БЕЛТА.

"Скажу откровенно, я в баню в период пандемии хожу практически каждый день. Вчера тренировка была, после тренировки с сыном пошли в баню. Сегодня после этой жары тоже надо пропариться", – заявил Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко похвалил свой сценарий борьбы с коронавирусом и призвал белорусов больше гулять.