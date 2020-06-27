Баня против коронавируса: Лукашенко поделился новым "лайфхаком"
Александр Лукашенко. Коллаж
Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что в разгар пандемии COVID-19 регулярно посещает баню.
Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами. Соответствующий фрагмент видео опубликовала БЕЛТА.
"Скажу откровенно, я в баню в период пандемии хожу практически каждый день. Вчера тренировка была, после тренировки с сыном пошли в баню. Сегодня после этой жары тоже надо пропариться", – заявил Лукашенко.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко похвалил свой сценарий борьбы с коронавирусом и призвал белорусов больше гулять.
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