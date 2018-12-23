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''Банд*ровцы и боевики'': в России отреагировали на новый статус ветеранов УПА в Украине

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Топовые пропагандистские медиа России отреагировали на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о предоставлении ветеранам УПА и ОУН статуса участников боевых действий.

Новостные заголовки в росСМИ пестрили словами: "боевики" и "банд*еровцы". OBOZREVATEL собрал самые "громкие" из них.

"Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войны", "Порошенко приравнял бан*еровцев к ветеранам ВОВ", "Порошенко подписал закон о признании боевиков ОУН-УПА участниками боевых действий", "Порошенко приравнял участников ОУН-УПА* к ветеранам ВОВ", – написали росСМИ.

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Пропагандисты из ФАН возмутились, что ветеранам предоставят льготы: "Порошенко приравнял боевиков ОУН-УПА к участникам боевых действий и одарил льготами".

''Банд*ровцы и боевики'': в России отреагировали на новый статус ветеранов УПА в Украине
''Банд*ровцы и боевики'': в России отреагировали на новый статус ветеранов УПА в Украине
''Банд*ровцы и боевики'': в России отреагировали на новый статус ветеранов УПА в Украине
''Банд*ровцы и боевики'': в России отреагировали на новый статус ветеранов УПА в Украине
''Банд*ровцы и боевики'': в России отреагировали на новый статус ветеранов УПА в Украине

Россияне в комментариях также решили повозмущаться, вспомнив старые страшилки об УПА.

"Да, участвовали в боях с безоружными бабами, детьми и стариками", "Это какая то параллельная вселенная. Бедные Украинцы", "Уже и бульбовцы герои", "Да, вот так вот без войны США захватывает территории", – разозлились россияне.

''Банд*ровцы и боевики'': в России отреагировали на новый статус ветеранов УПА в Украине
''Банд*ровцы и боевики'': в России отреагировали на новый статус ветеранов УПА в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря Верховная Рада предоставила статус участника боевых действий (УБД) борцам за независимость Украины в XX веке, которыми признали воинов УПА. 22 декабря Порошенко подписал закон.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Новости России
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Muschenko Alexandr
Muschenko Alexandr
Давно пора!Слава Украине!
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Знаходиться на українському ресурсі,вчить українську мову,а не свинособачу. Ви тут гості,хоча і непрохані.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
І знову...мацкалям запропонували ілюзорну історію про те,що захисники незалежності України (які насправді захищали свою державу),є комусь ворогами,кому саме,незрозуміло...ті бовдури підхопили цю маєчню і гойда поносити по всій мережі. Ідіоти,вони були справжні захисники України проти загарбників,а вам впарюють лайно,яке ви жерете немов хворі.
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Александрович Борис
Александрович Борис
Rudenko Konstantin, рогулёк, это то ты полякам и евреям расскажешь, когда зубы выбивать будут, а по поводу украiнськoi мови (телячьей) - мычите у себя в бендерштате, когда вам пшеки и мадяры засаживать будут, а восток Украины разговаривал и будет разговаривать по русски.
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