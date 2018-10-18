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''Банд*ровцы'' против ''путинистов'': драка в доме престарелых в США поразила сеть

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В доме престарелых в США произошла драка из-за российско-украинского конфликта. Разъяренных пенсионеров-выходцев из СССР пришлось разнимать санитарам.

Об этом со ссылкой на друга-музыканта, ставшего свидетелем инцидента, на своей странице в Facebook рассказал публицист Слава Шифрин. История вызвала невероятный ажиотаж в сети.

По словам автора, его товарищ давал благотворительный концерт в Нью-Йорке. Перед выступлением директор дома престарелых провел ему экскурсию по комнатам и предупредил - не говорить с пенсионерами о политике и ни в коем случае не затрагивать российско-украинский конфликт.

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"Он показал две большие комнаты с одинаковыми рядами стульев и одинаковыми телевизионными экранами на одинаковых стенах. Одна комната - с русским телевидением для встающих с колен сталинистов-путинистов, другая - с украинским телевидением и с американскими и канадскими каналами на украинском языке - для "бандеровцев", - рассказал публицист.

Как поведал директор, группы между собой практически не общаются, а редкие контакты заканчиваются конфликтами. Недавно пенсионеры и вовсе подрались."Реально подрались! Их санитары разнимали. Один другому стулом разбил голову. Бывший лектор рижского общества "Знание", русский патриот Семён Израилевич Гутенмахер, вступившись за честь российского Черноморского флота, стулом проломил череп бывшему заместителю главного инженера НИИ "Укрспецбумпром", украинскому националисту Исааку Давидовичу Циперовичу", - рассказал с юмором Шифрин.

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По его мнению, это и есть "лучший пример советского апокалипсиса".

Пользователи устроили бурную дискуссию, а сама публикация набрала 2,3 тысячи лайков. "Рассказ шикарный! Но очень все это грустно...", "Для того, чтобы осознать реальную угрозу от вируса приносимого "совковой пропагандой из РФ" — читайте эту статью!", "Предлагаю отключить телевизор в первой комнате", - написали они в комментариях.

''Банд*ровцы'' против ''путинистов'': драка в доме престарелых в США поразила сеть
''Банд*ровцы'' против ''путинистов'': драка в доме престарелых в США поразила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась статистика, как россияне относятся к Украине.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
США
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
всіх путіністів зібрать до купи та в раіссю, хай насолоджуються...
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
рос тв эту пропаганду надо запретить во всем мире
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4
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Бабаев Бабай, нет, сама досасывай
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Lisenko Andrey, А вашу пидорскую оставить?Какая ты умная девочка,хочешь за щеку?
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Израилевич и Ципирович. Оба судя по фамилиям славяне. И патриотично сдрыстнули в Америку давно.
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Dit Alen
Dit Alen
Andreev Andrey, скорей всего "сдрыснули" от славян, тебе подобным.
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