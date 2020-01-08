Скандал с чествованием Бандеры: посла Польши вызвали "на ковер" в украинский МИД

Министерство иностранных дел Украины в среду, 8 января, вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за его резких высказываний по поводу чествования в Украине лидера ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook. Поводом для обсуждения стало совместное с послом Израиля заявление о неприемлемости подобных мероприятий.

"Внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики", – отметили в МИД.

МИД вызвал посла Польши из-за скандала с Бандерой

Также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе и дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.

Украина и Польша договорились о конкретных шагах в этом направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Организаторами "Марша чести, достоинства и свободы" выступили "Правый сектор", "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 и ряд других организаций.

В Польше и Израиле назвали оскорбительным чествование Бандеры и его соратников.

Украинский МИД ответил, что наша страна вправе самостоятельно определять своих героев.

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