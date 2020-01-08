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8 января • обновлено в 18:38
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Скандал с чествованием Бандеры: посла Польши вызвали "на ковер" в украинский МИД

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Министерство иностранных дел Украины в среду, 8 января, вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за его резких высказываний по поводу чествования в Украине лидера ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook. Поводом для обсуждения стало совместное с послом Израиля заявление о неприемлемости подобных мероприятий.

"Внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики", – отметили в МИД.

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Также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе и дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.

Украина и Польша договорились о конкретных шагах в этом направлении.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Факельные шествия в честь Степана Бандеры
Персона
Степан Бандера
Место
Украина
Тег
Израиль
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Скоро "к у р в а н а ц и с т к а я " станет официальным обращением поляков к заробитчанам., польские рестораторы начнут делать сьедобные флажки УНА,а медики предлагать услуги по пришивпанию отрезанных үшей
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Чубатым заробитчанам приготовиться!
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3
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Хoxлы похоже вообще oxyeли...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Oleg Oleg, понты ... "посла Польши вызвали "на ковер" ... А ковёр этот целый день, видимо, чистили ...
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