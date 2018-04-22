Бак-убийца: появилось смертельное видео при урагане в Москве

В сети появилось видео с камеры наблюдения в Москве, на котором видно, как на двух девочек летит мусорный бак во время урагана 21 апреля.

Страшные кадры были опубликованы в Telegram-канале HuePub.

В результате одна из девочек скончалась в больнице. Как стало известно российским СМИ, погибшая — 13-летняя София Прокопченко. Ее подруга — 12-летняя Алина Иванова - госпитализирована с сотрясением мозга.

Как сообщал "Обозреватель", в субботу, 21 апреля, Москву накрыл мощный ураган, из-за которого в городе было объявлено штормовое предупреждение.