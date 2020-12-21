Байдену сделали прививку от COVID-19 в прямом эфире

Избранный президент США Джо Байден получил 21 декабря свою первую дозу вакцины от коронавируса комапний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщил CNN. Вакцинацию транслировали в прямом эфире.

Укол сделала в больнице ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр, практикующая медсестра Табе Маса.

Байдена вакцинировали через неделю после того, как первые дозы препарата получили медицинские работники, и через несколько дней после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставило разрешение на экстренное использование второй вакцины против коронавируса.

Новой первой леди Джилл Байден также сделали прививку.

Вакцина Pfizer требует введения двух доз с интервалом в несколько недель для достижения 95% эффективности.

Представитель Байдена Джен Псаки заявила, что избранный вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф пройдут вакцинацию на следующей неделе.

Главный специалист по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи на прошлой неделе заявил, что настоятельно рекомендует Байдену и Харрис как можно скорее пройти вакцинацию. Он также рекомендовал сделать прививки президенту Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу.

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