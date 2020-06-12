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12 июня • обновлено в 23:01
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Байден заявил, что Трампа из Белого дома выведут военные

1.5т
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В США военные могут устроить переворот, если президент Дональд Трамп откажется покидать Белый дом, в случае проигрыша выборов в ноябре.

Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, передает CNN. По его мнению, нынешний лидер американцев "попытается украсть выборы".

"Это моя самая большая проблема – моя проблема. Этот президент попытается украсть выборы… У нас так много рядовых военнослужащих, которые не считают США военным государством, это не то, кто мы есть. Я обещаю вам, я абсолютно убежден, они будут сопровождать его из Белого дома", – сказал он.

Байден и Трамп

Байден и Трамп

Байден подчеркнул, что американские военные недовольны Трампом и критиковали его политику. Заявление Байдена поддержал член палаты представителей Седрик Ричмонд, демократ из штата Луизиана.

"Я верю, что высокопоставленные военные обеспечат мирную передачу власти", – отметил он.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани назвала высказывания Байдена "нелепым заявлением".

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает нынешнего лидера государства Дональда Трампа на 14%.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Выборы в США
Персоны
Дональд Трамп Джо Байден
Место
США
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