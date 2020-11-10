Байден заявил, что передачу власти в США уже не остановить и пристыдил Трампа

Джо Байден, который по предварительным данным победил на выборах президента США, считает, что процесс передачи власти уже не остановить.

Об этом демократ заявил во время пресс-конференции 10 ноября, передает ABC. Он также пристыдил республиканца и пока еще действующего президента Дональда Трампа за его отказ признать поражение.

"Мы находимся в начале переходного периода… его ничто не остановит", – сказал Байден.

Также он считает, что отказ Трампа признать свое поражение на выборах – это позор.

В то же время государственный секретарь Майк Помпео заверил, что переходный период будет гладким. При этом он считает, что победу одержит Трамп.

"Переход ко второй администрации Трампа будет плавным. Мир должен быть полностью уверен в этом", – заявил Помпео, слова которого приводит Mint.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден теперь имеет в общей сложности 290 голосов при необходимых 270.

Официально коллегия выборщиков выберет главу США только 14 декабря.