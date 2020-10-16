Сегодня польская пресса публикует интервью кандидата от демократической партии на пост президента США, Джо Байдена. Понятно, что польских журналистов интересовали вопросы, относящиеся к европейским реалиям и в первую очередь, речь шла о вопросах энергетической и военной безопасности. И Байден подробно прошелся по этим темам так, как он бы действовал в случае избрания его президентом.

В первую очередь, он отметил, что всегда выступал за энергетическую самостоятельность Европы и безусловный выход ее из-под влияния Москвы. Байден сказал, что прекрасно понимает цели РФ, в плане реализации проекта СП-2. По его словам, вторая нитка газопровода "Северный поток" в Балтийском море с самого начала была спорной. Совместный проект российского "Газпрома", немецких Uniper и Wintershell, британско-голландской Shell, французская Engie и австрийская OMV исключают Центральную и Восточную Европу из транзита газа и представляют угрозу энергетической безопасности всего региона, включая Польшу.

Кроме того, Байден отметил, что кроме чисто политического аспекта, он учитывает и правовую плоскость данного вопроса, ведь известно, что ЕС, под прессингом Германии и Франции, деформировали собственные нормативно-правовые акты, которые изначально и специально были созданы для нивелирования влияния монополистов, в первую очередь – Газпрома. И вот именно для Газпрома и сделали целый ряд оговорок, исключений и преференций. Байден же говорит о том, что если вы сами создали такие правила, то играйте по ним хоть сами, а потом уже кого-то пытайтесь заставлять соблюдать их.

В общем же смысле, Джо Байден сказал о том, что будет защищать верховенство закона и подтвердит приверженность нашей страны защите прав человека и демократии в стране и за рубежом. То есть он подходит к проблеме СП-2 с точки зрения однородности применения законодательства, в котором содержатся ограничительные механизмы. Таким образом, Кремлю не стоит надеяться на послабления, в случае смены власти в Овальном кабинете.

Кроме того, Байден резко негативно высказался по поводу политики Дональда Трампа, которую тот проводил в отношении Европы и конечно же – НАТО. Кандидат от Демократической партии также раскритиковал президента Дональда Трампа за то, что тот умаляет значение НАТО, и заявил, что доверие к гарантиям безопасности США будет восстановлено.

Более того, он высказался максимально прямо по поводу того, как выглядит политика США в отношении основной военной угрозы для Европы. Джо Байден подтвердит свою приверженность НАТО и прямо заявил о том, что завершит политику подчинения правительства Трампа Владимиру Путину.

В общем, совокупность заявлений, сделанных Байденом, говорит о том, что мы наблюдаем редкое и удивительное явление – смену полюсов политической ориентации США. Мы слышим "правые" заявления от кандидата "левой партии", а правая партия превратилась в какую-то пятую колонну Кремля.

Осталось уже меньше трех недель до выборов президента США и мы надеемся на то, что американцы сделают правильный выбор, а мы его сделали уже давно, хотя этот выбор ни на что не повлияет. Зато мы можем повлиять на результат наших выборов и обязаны это сделать с максимальной отдачей.