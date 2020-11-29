Байден вывихнул лодыжку, играя со своей собакой

Борис Бондарь Мир 00:07, 30.11.2020 Обновлено: 00:08, 30.11.2020

Избранный президент США Джо Байден во время игры со своей собакой по кличке Мейджор поскользнулся и вывихнул лодыжку.

Об этом сообщила Fox News. Инцидент произошел в субботу, 28 ноября.

Команда Байдена опубликовала заявление, в котором сказано что 78-летнего политика "из соображений осторожности" осмотрит ортопед.

Мейджор – одна из двух немецких овчарок Джо и Джилл Байденов, которую пара взяла из приюта Общества защиты животных штата Делавэр в 2018 году. Другую собаку, Чамп, они завели еще в 2008 году.

Джо Байден и Мейджор
FoxNews
Джилл Байден с собаками
Twitter Джил Байден

Как сообщал OBOZREVATEL, победитель президентских выборов в США Джо Байден восстановит многолетнюю традицию иметь в Белом доме домашнего любимца. У президента Дональд Трамп не было домашних животных, зато у Байдена есть две овчарки.

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