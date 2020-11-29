Байден вывихнул лодыжку, играя со своей собакой

Избранный президент США Джо Байден во время игры со своей собакой по кличке Мейджор поскользнулся и вывихнул лодыжку.
Об этом сообщила Fox News. Инцидент произошел в субботу, 28 ноября.
Команда Байдена опубликовала заявление, в котором сказано что 78-летнего политика "из соображений осторожности" осмотрит ортопед.
Мейджор – одна из двух немецких овчарок Джо и Джилл Байденов, которую пара взяла из приюта Общества защиты животных штата Делавэр в 2018 году. Другую собаку, Чамп, они завели еще в 2008 году.
Как сообщал OBOZREVATEL, победитель президентских выборов в США Джо Байден восстановит многолетнюю традицию иметь в Белом доме домашнего любимца. У президента Дональд Трамп не было домашних животных, зато у Байдена есть две овчарки.
Вместе с нашими партнерами мы создаем, используем и получаем неконфиденциальные данные, такие как файлы cookie и идентификаторы устройств, в целях обеспечения работы сайта должным образом, анализа посещаемости сайта и выявления предпочтений наших посетителей, а также предоставления персонализированной рекламы и контента. Вы можете разрешить выполнение всех этих действий или только некоторых из них. Подробные сведения о файлах cookie, партнерах и процедуре использования ваших данных, а также о том, как отозвать или изменить свое разрешение на странице нашей Политики конфиденциальности.
Нажмите кнопку разрешения данных действий, чтобы работа нашего сайта стала более персонализированной для вас. Предоставляя согласие для указанных выше целей, вы также разрешаете данному веб-сайту и его партнерам выполнять обработку следующих данных: Подключенные устройства, Сопоставление данных с офлайн-источниками, и Точные данные геолокации
НеобходимыеСтрого необходимые файлы cookie помогают в навигации по сайту, активируя базовые функции, такие как навигация по странице и доступ к защищенным разделам сайта, информацию о согласии/отказе от использования файлов cookie. Без этих файлов сайт не сможет правильно работать.
ФункциональныеФункциональные файлы cookie дают возможность сохранять информацию, которая меняет внешний вид или поведение сайта. Например, ваш предпочитаемый язык, список интересов или данные для участия в конкурсах.
АналитикаАналитические файлы cookie помогают нам понимать, как и какие страницы вы просматриваете в пределах нашего сайта, как вы пришли на наш сайт, а также некоторые основные сведения о вашем компьютере.
МаркетингМаркетинговые файлы cookie используются для того чтобы следить за передвижениями посетителей между сайтами. С намерением отобразить интересные и релевантные рекламные объявления и контент для каждого пользователя, таким образом делая их более ценными для издателей и поставщиков рекламных технологий.