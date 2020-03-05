Не буду долго мучить политикой - эта страница для дзена, а не этой фигни. Но скажу следующее.

1. Не важно выиграет ли выборы Байден в 2020 году, но вчерашний день, его стремительный возврат в гонку и не догонялой, а лидером - войдёт в историю демократии любой страны, любого времени. Чтобы с абсолютно проигрышного 5го места прыгнуть на первое в течении одной недели - это шедеврально.

2. Чёрные избиратели, которых одним словом поднял за Байдена конгрессмен Клайберн, заслуживают своё место в нашей политике и в наших решениях, не словами, а делом. Они пошли и проголосовали. Проголосовали правильно!!! Не купились на коммунистическую бурду от Сандерса или Уоррен, а именно нашли вариант умеренного капитализма. Их ведь со дна не социалисты подняли, а именно капиталистическая система сработала.

3. Конгрессмен Клайберн, как один из сторожил партии, заслуживает особых похвал. Иметь такой авторитет - за три копейки и пустыми жестами ни у кого не получится.

4. Я вот говорил, и я повторю - демократические умеренные претенденты на президентское кресло они нормальные. И как люди, и как политики. Клобушар, Бутитидж и уже сегодня Блумберг, увидели, что им ничего не светит и не стали лишь бы дерьмом кидаться или злобствовать, а ушли в сторону и провозгласили свою поддержку за похожего на них Байдена. Вот это по-человечески и нормально политически. И это не партия им сказала, как многие будут злословить, а просто их степень человеческой нормальности подсказывает им именно такой путь - сложить все усилия вместе, против единого соперника. Мой респект таким людям!!!

5. Почему поддерживают Трампа в Москве - это много раз писалось. Сейчас из той же Москвы поддерживают Сандерса. Потому что косвенно, но Сандерс удобнейшая мишень для Трампа и его возможности выиграть в консервативных или качающихся штатах малы. Вчера он проиграл все подобные штаты и показал насколько он ничего не может в конкуренции. Выиграть леволиберальную Калифорнию - это просто. Выиграть Пенсильванию - вот тут нужно быть другим. Потому проталкивая рекламу и ссоры за Сандерса, Москва работает на Трампа. Но даже победа Сандерса для Москвы подарок - он сократит все военные расходы, устроит какой-то шедевральный паралич бюджета со своими предложениями, поругается с кем только можно и... Станет Трампом наоборот.

6. Привет Фиделю Кастро. Одно упоминание того, что на Кубе лучше медицина и образование, чем в штатах, испугало полно людей и они ушли от Сандерса за такие слова. Да медицина на Кубе бесподобная для такой нищей страны. И образование тоже. Это надо признать, но не на выборах, а когда будет вестись речь о том, а как нам улучшить дела у нас. Вот тогда можно поднять любой опыт, любой страны и говорить на данную тему.

Короче Дедушка Джо выиграл и вышел в лидеры 9 штатах и ещё в 3х получит свою долю голосов, так как Сандерс нигде разгромить Байдена с большим счётом не смог.

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