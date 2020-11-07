Байден выиграл выборы в Пенсильвании, что делает его 46 президентом США

Кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов.

В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы, сообщает CNN, основываясь на данных подсчета бюллетеней и своих экспертных оценках. Байден теперь имеет в общей сложности 273 голоса.

Аналитики ABC News также уверены, что в Пенсильвании большинство избирателей проголосовали за Байдена. Fox News вслед за другими телеканалами также заявил о победе демократа. По данным этого американского телеканала, в итоге у Байдена 290 голосов. Кроме того, он также предварительно победил в Неваде.

В то же время действующий глава США Дональд Трамп считает, что победил на выборах он, а не его оппонент.

Подчеркнем, Байден пока не стал президентом: коллегия выборщиков официально выберет главу США только 14 декабря.

OBOZREVATEL следит за происходящим онлайн:

18:55 – После публикации предварительных результатов голосования Джо Байден объявил себя победителем выборов.

"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны", – заявил он на странице в Twitter.

Политик добавил, что предстоящая работа будет тяжелой. Он пообещал, что будет президентом "для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет".

19:00 – Трамп в свою очередь заявил, что выборы "еще не закончились". Он будет отстаивать свои позиции в суде в понедельник, 9 ноября. Как заявил штаб республиканца, Байден "спешит ложно выдать себя за победителя".

19:10 – Член Демократической партии США Камала Харрис, по предварительным данным, станет вице-президентом.

19:11 – Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поприветствовала победу Байдена. На своей странице в Twitter она написала:

"Избиратели высказались, и они выбрали Джо Байдена и Камалу Харрис в качестве нашего следующего президента и вице-президента. Это исторический билет, отказ от Трампа и новая страница для Америки. Спасибо всем, кто помог сделать это. Вперед, вместе".

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Харрис и Байден Twitter / Хиллари Клинтон

19:20 – Байден и Харрис изменили описания в Twitter. Теперь там значится "избранный президент" и "избранный вице-президент".

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19:24 – Американская "Википедия" уже назвала представителя демократов президентом США.

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19:28 – Байден восемь лет занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, а перед этим больше 35 лет представлял в Сенате Конгресса США штат Делавэр. На момент инаугурации, которая запланирована на 20 января 2021 года, Байдену будет 78 лет – он станет самым пожилым президентом в истории США.

19:30 – Супруга кандидата на выборах от Демократической партии – Джилл Байден. Она успела обзавестись множество поклонников по всей стране благодаря своей простоте и профессии педагога, которую она не оставляет, несмотря на политическую карьеру мужа. Более детально о вероятной новой первой леди читайте по ссылке.

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