Байден выиграл выборы в Пенсильвании, что делает его 46 президентом США

Кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов.

В регионе, где он родился, политик получил 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, сообщает CNN, основываясь на данных подсчета бюллетеней и своих экспертных оценках.

Байден теперь имеет в общей сложности 273 голоса выборщиков.

Аналитики ABC News также уверены, что в Пенсильвании большинство избирателей проголосовали за Байдена.

Fox News вслед за другими телеканалами также заявил о победе демократа на выборах. По данным этого американского телеканала, в итоге у Байдена 290 голосов.

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