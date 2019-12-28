Байден внезапно отказался свидетельствовать против Трампа

Бывший вице-президент и главный оппонент действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден заявил, что отказывается свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте.

По его словам, повестку в Сенат он еще не получал, но в любом случае не пошел бы свидетельствовать, несмотря на призывы союзников Трампа, подчеркнул The Des Moines Register.

Дональд Трамп ВВС

Байден также отметил, что его не вызывали, так как это было бы "слишком лицемерно". При этом оппонент Трампа уверен, что его показания могут отвлечь внимание общества от самого главы США.

"Причина, по которой я не стану делать этого, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны", – сказал Байден.

Как писал OBOZREVATEL:

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