Байден внезапно отказался свидетельствовать против Трампа

Бывший вице-президент и главный оппонент действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден заявил, что отказывается свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте.
По его словам, повестку в Сенат он еще не получал, но в любом случае не пошел бы свидетельствовать, несмотря на призывы союзников Трампа, подчеркнул The Des Moines Register.
Дональд Трамп
ВВС
Байден также отметил, что его не вызывали, так как это было бы "слишком лицемерно". При этом оппонент Трампа уверен, что его показания могут отвлечь внимание общества от самого главы США.
"Причина, по которой я не стану делать этого, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны", – сказал Байден.
Как писал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
Сам он заявил, что начатая процедура американской Демократической партии является государственным переворотом.
Зеленский в свою очередь сказал, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента.
19 декабря Палата представителей объявила импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям. Далее дело должно перейти в Сенат.
Американский лидер разозлился из-за голосования и обрушился с резкой речью на некоторых конгрессменов.
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