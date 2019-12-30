"Нет другого выбора!" Байден решился на "мощный удар" по Трампу

Бывший вице-президент США Джо Байден, из-за которого разгорелся скандал с давлением главы США Дональда Трампа на Украину, согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента.
Соответствующее заявление он сделал 29 декабря во время встречи с избирателями в штате Айова, после того, как ранее говорил о своем отказе давать показания, передает "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Свое предыдущее решение Байден объяснял тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы направлять ему повестку, и эти показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.
Байден решился на "мощный удар" по Трампу
"Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один – как молодой сенатор и потом – как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий", – заявил Байден, подтвердив, что примет повестку.
Как писал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
Сам он заявил, что начатая процедура американской Демократической партии является государственным переворотом.
Зеленский в свою очередь сказал, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента.
19 декабря Палата представителей объявила импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям. Далее дело должно перейти в Сенат.
Американский лидер разозлился из-за голосования и обрушился с резкой речью на некоторых конгрессменов.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.