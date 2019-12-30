"Нет другого выбора!" Байден решился на "мощный удар" по Трампу

Бывший вице-президент США Джо Байден, из-за которого разгорелся скандал с давлением главы США Дональда Трампа на Украину, согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента.

Соответствующее заявление он сделал 29 декабря во время встречи с избирателями в штате Айова, после того, как ранее говорил о своем отказе давать показания, передает "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Свое предыдущее решение Байден объяснял тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы направлять ему повестку, и эти показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

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"Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один – как молодой сенатор и потом – как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий", – заявил Байден, подтвердив, что примет повестку.

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