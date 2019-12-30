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30 декабря • обновлено в 12:16
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"Нет другого выбора!" Байден решился на "мощный удар" по Трампу

3.1т
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Бывший вице-президент США Джо Байден, из-за которого разгорелся скандал с давлением главы США Дональда Трампа на Украину, согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента.

Соответствующее заявление он сделал 29 декабря во время встречи с избирателями в штате Айова, после того, как ранее говорил о своем отказе давать показания, передает "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Свое предыдущее решение Байден объяснял тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы направлять ему повестку, и эти показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

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Байден решился на "мощный удар" по Трампу

Байден решился на "мощный удар" по Трампу

"Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один как молодой сенатор и потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий", – заявил Байден, подтвердив, что примет повестку.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.

  • Сам он заявил, что начатая процедура американской Демократической партии является государственным переворотом.

  • Зеленский в свою очередь сказал, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента.

  • 19 декабря Палата представителей объявила импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям. Далее дело должно перейти в Сенат.

  • Американский лидер разозлился из-за голосования и обрушился с резкой речью на некоторых конгрессменов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Зеленский Джо Байден Дональд Трамп
Место
США
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Комментарии
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Федоров Федор
Федоров Федор
Сонный Джо оказывается 2 раза был подвергнут процедуре импичмента? Очень скользкий старикан.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Оказывается цирк не только в Украине, но и у её хозяев.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Pavlov Pavel, так он оттуда и приехал в 2013 с гастролями вна. И судя по всему остался там на постоянной основе.
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