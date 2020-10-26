Байден признал Россию главной угрозой США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает Россию главной угрозой для Америки в международных делах.

Такое мнение он высказал в интервью CBS, отвечая на вопрос журналиста. По его словам, Москва является для США "главной угрозой для нашей безопасности и союзов", а Пекин – "основным конкурентом".

"В зависимости от того, как мы будем выстраивать отношения, станет понятно, конкуренты мы или окажемся в состоянии более серьезного противостояния, связанного с силой", – сказал он.

По мнению Байдена, не менее опасны для США и действия нынешнего президента Дональда Трампа, который "приветствует каждого диктатора" и "тычет пальцами в глаза" союзникам Вашингтона. В качестве примера он привел ситуацию в КНДР, где стало "больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше", и в Иране, который "приблизился к созданию ядерного оружия".

Байден считает, что из-за политики Трампа союзники по НАТО отворачиваются от Вашингтона, думая, что не могут положиться на Соединенные Штаты.

Отметим, выборы президента США состоятся 3 ноября, но часть американцев проголосовали досрочно. В этому году из-за эпидемии коронавируса голосование возможно также по почте.

Основными претендентами на победу являются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

Как писал OBOZREVATEL, 23 октября в США прошел последний раунд предвыборных дебатов между действующим президентом страны Дональдом Трампом и его конкурентом от Демократической партии Джо Байденом.