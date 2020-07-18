Байден пригрозил России из-за нового вмешательства в выборы

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что получил информацию от разведки о том, что РФ продолжает попытки вмешаться в предстоящие выборы главы США.

Об этом сообщило агентство Reuters. Повлиять на американские выборы пытается и Китай.

По словам Байдена, россияне пытаются делегитимизировать избирательный процесс в США.

"Мы знали раньше, и я гарантирую вам, что знаю сейчас, потому что теперь я снова получаю информацию . Русские по-прежнему пытаются делегитимизировать наш избирательный процесс. Это факт", – заявил политик.

Также Байден предупредил, что если РФ продолжит вмешиваться, ей придется заплатить "реальную цену", если он победит на запланированных на 3 ноября выборах президента США.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил ввести санкционные ограничения на импорт из России и Китая.