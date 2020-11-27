Байден пригласил Тихановскую на личную встречу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о получении приглашения от избранного президента США Джо Байдена.

Об этом она сказала в интервью телеканалу "Белсат", при этом не уточнив дату предполагаемой встречи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы планируем встречу с Джо Байденом. У нас есть приглашение на такую встречу", – отметила Тихановская.

По ее словам, также в планах есть визиты в Великобританию, Норвегию и ряд других стран.

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