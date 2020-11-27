Байден пригласил Тихановскую на личную встречу
Тихановская не уточнила дату предполагаемой встречи с Байденом
По ее словам, также в планах есть визиты в Великобританию и Норвегию
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о получении приглашения от избранного президента США Джо Байдена.
Об этом она сказала в интервью телеканалу "Белсат", при этом не уточнив дату предполагаемой встречи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Мы планируем встречу с Джо Байденом. У нас есть приглашение на такую встречу", – отметила Тихановская.
По ее словам, также в планах есть визиты в Великобританию, Норвегию и ряд других стран.
Как сообщал OBOZREVATEL:
будучи кандидатом в президенты США от Демократической партии, Джо Байден поддержал призывы к проведению новых выборов президента Беларуси и выразил восхищение ее гражданами.
24 августа Тихановская в Вильнюсе (Литва) провела встречу с заместителем государственного секретаря США Стефаном Биганом.