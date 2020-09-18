Байден потребовал отставки Трампа из-за коронавируса в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден потребовал отставки действующего президента Дональда Трампа от республиканцев из-за проблем с коронавирусом в стране.

Об этом Байден заявил в эфире телекомпании CNN. По его словам, Трамп допустил ошибки в борьбе с распространением эпидемии.

"Даже директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний заявлял, что своевременное введение масочного режима могло бы спасти жизни 100 тысяч американцев. Нынешний президент должен уйти в отставку", – сказал он.

Кандидат в президенты добавил, что "это почти преступление" со стороны Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает нынешнего лидера страны от республиканцев Дональда Трампа на 9 процентных пунктов.