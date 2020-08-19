Байден поддержал Тихановскую и проведение новых выборов в Беларуси

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал призывы к проведению новых выборов президента Беларуси.

Об этом Байден написал в Twitter. Он выразил восхищение гражданами Беларуси.

"Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам", – написал Байден.

Также Байден заявил, что США должны объяснить России, что ее возможное вмешательство в ситуацию в Беларуси будет неприемлемым.

"России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась – дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", – написал он.

Джо Байден поддержал проведение новых выборов в Беларуси (Twitter Джо Байдена)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси Светлана Тихановская обратилась к Европейскому Совету с призывом не признавать их результаты. Она также отметила, что необходимо провести в Беларуси новые честные и демократические выборы президента.