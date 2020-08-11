Байден поддержал протестующих в Беларуси и заявил о 26 годах репрессий
Кандидат в президенты США Джо Байден выступил в поддержку участников протестов в Беларуси.
Как говорится в его заявлении в Medium, он поддерживает тех, кто призывает к транспарентному и точному подсчету голосов и освобождению всех политзаключенных.
"Я также призываю президента Лукашенко уважать права участников мирных протестов и воздержаться от дальнейшего насилия", – отметил Байден.
Он заверил, что в случае победы на выборах его администрация "никогда не будет уклоняться от поддержки демократических принципов и прав человека".
По словам Байдена, народ Беларуси требует, чтобы его услышали "после 26 лет систематических репрессий со стороны авторитарного режима президента Александра Лукашенко".
Американский политик утверждает, что во время выборов в Беларуси имели место фальсификации, а в протестах участвуют "люди, требующие точного подсчета голосов".
Как писал OBOZREVATEL:
протесты в Беларуси утихли после семичасового противостояния людей с силовиками. По состоянию на три часа ночи 11 августа протестующих вытеснили с центра Минска и сняли оцепление.
После протестов десятки людей с сильными ожогами, осколочными и пулевыми ранениями попали в военный госпиталь Минска.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву.