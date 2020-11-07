Байден побеждает Трампа, но действующий президент не уступит и пойдет в Верховный суд: США могут ждать тяжкие споры

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, скорее всего, станет 46-м президентом США, победив своего соперника Дональда Трампа. Нынешний американский лидер категорически с таким исходом не согласен и собирается оспаривать результаты в Верховном суде.

Что происходит в США и почему Трамп так держится за кресло в Белом доме – читайте в материале OBOZREVATEL.

Байден выиграл в ключевом штате

Байден может победить Трампа, благодаря его выигрышу в ключевых штатах Джорджии и Пенсильвании, что добавило ему необходимые голоса для победы в целом, которая состоит из 270 голосов выборщиков. У Байдена как минимум на 16 больше. Но официально победителем гонки в США считается тот кандидат, за которого 14 декабря проголосует коллегия выборщиков. Это орган, чьи члены выбирают нового президента США, голосуя так, как поручили им избиратели штата.

Нынешний президент Трамп не согласен с победой своего конкурента, заявив, что по итогам подсчета "легальных бюллетеней он выиграл выборы, но у него хотят украсть победу с помощью нелегальных бюллетеней, фальсификаций, жульничества. Этого нельзя допустить". Несколько американских каналов прервали трансляцию этого сообщения, отметив, им неизвестно о каком-либо незаконном голосовании и о победе Трампа.

"То, что говорит президент, не соответствует действительности", – отметил ведущий канала MSNBC.

Скриншот инфографики по американским выборам с сайта CNN

Скриншот инфографики по американским выборам с сайта CNN

Трамп пойдет в суд

Нынешняя позиция Трампа по поводу его победы на выборах – это особенности его психологии, сказал в комментарии OBOZREVATEL бывший украинский дипломат Владимир Огрызко.

"Эксцентричность Трампа – общеизвестна и то, что он себе в этом плане позволяет, до него не делал ни один американский президент. Но нынешние выборы станут первыми в истории США, когда дело дойдет до взаимных обвинений в фальсификации. Бывало, что кандидаты набирали больше, однако проиграв, признавали это. У Трампа такого не будет. Он пойдет до последнего – в силу его психологии, а не рациональности. Ничего удивительного в этом нет", – сказал Огрызко.

Дипломат считает, что при достаточно очевидных признаках победы Байдена, ставить на этом точку пока что не стоит. Мол, впереди США ждут важные и довольно серьезные судебные тяжбы.

Трамп и Байден.

"Трамп написал о готовности пойти в Верховный суд, который должен поставить точку в этом деле. У него там явное большинство. Так что вопрос демократии – это не что-то раз и навсегда. Это то, что требует подтверждения и укрепления каждый раз. Это показали даже США, которые считались страной с устоявшейся демократией. Но все может измениться", – подытожил Огрызко.

Еще до исхода результатов, Трамп понимал, что выиграть эти выборы ему будет сложно в силу разных факторов. Одно из главных препятствий в победе для него было голосование по почте, которым традиционно пользуются сторонники демократов. Действительно, в этом году из-за пандемии коронавируса, этот метод голосования побил все рекорды предыдущих лет. Еще с сентября Трамп называл его некорректным и таким, где возможны фальсификации в пользу своего конкурента Байдена.

"Да, Байден может победить, но при этом не факт, что он станет президентом. Трамп заготовил целый ряд трюков, который начал вытаскивать из шляпы. Например, он объявляет себя победителем, невзирая ни на какие цифры. В ближайшие дни/недели/месяцы Америку ждут интересные времена", – дополнил OBOZREVATEL украинский журналист Питер Залмаев, который освещает выборный процесс.

Тем временем возможный победитель гонки Джо Байден выступил с кратким обращением, призвав всех к спокойствию, пока избирательные комиссии ведут подсчет голосов. Новый президент США официально приступает к выполнению обязанностей после принятия присяги 20 января 2021 года.