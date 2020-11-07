Байден опережает Трампа еще в двух штатах: появились свежие данные

Кандидат в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа в штатах Джорджия и Пенсильвания.

Как свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов на сайте Fox News, в Джорджии разрыв между кандидатами составляет уже 4 020 голосов. Байдена поддержали 49,4% избирателей, а Трампа – 49,3%.

Результаты подсчета голосов в Джорджии foxnews.com

Схожая ситуация и в Пенсильвании. Там Байден набрал 49,6%, Трамп – 49,2% (разрыв – 28 877 голосов).

Результаты подсчета голосов в Пенсильвании foxnews.com

Байдену необходимо окончательно победить в Пенсильвании, Джорджии или Неваде, чтобы стать новым президентом США.

Местные власти заявили, что подсчет голосов завершится через 10 дней после дня голосования, то есть 13 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что он "легко выиграл" выборы, если посчитать "законные голоса".

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он выразил уверенность, что выиграет президентские выборы.

Что происходит в США и почему Трамп так держится за кресло в Белом доме – читайте в материале OBOZREVATEL.