Байден опередил Трампа в Джорджии и приблизился к победе на выборах

Кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует по числу голосов в штате Джорджия, что практически делает его победителем на выборах президента США.

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Как сообщает телеканал 11alive, Джорджия была одним из тех штатов, где было трудно спрогнозировать лидера предвыборной гонки. Сперва лидировал нынешний президент Штатов Дональд Трамп, однако после получения бюллетеней по почте, вперед вырвался Байден.

Состоянием на пятницу, 6 ноября, после обработки около 99,8% бюллетеней Байден опередил Трампа на 917 голосов. Но еще остаются не подсчитанными больше 10 тысяч бюллетеней, преимущественно собранных в пригородах Атланты, где демократ имеет огромное преимущество (получил более 80% в посчитанных почтовых бюллетенях из этих районов). Ожидается, что к завершению подсчета разрыв между кандидатами увеличится до нескольких тысяч голосов.

Добавим, что также Джорджия дает 16 голосов в Коллегию выборщиков – орган, чьи члены выбирают нового президента США, голосуя так, как поручили им избиратели штата. С их голосами Байден получает примерно 286 голосов выборщиков – на 16 больше необходимого минимума (270). В таком случае Байден побеждает на выборах в Штатах, даже если в другом спорном штате победу одержит Трамп.

Отметим, что еще ведется подсчет голосов в штате Пенсильвании (20 выборщиков), где победу также прогнозируют Байдену. Но поясним, что это не окончательный результат выборов. Официально победителем гонки считается тот кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что он "легко выиграл" выборы, если посчитать "законные голоса".