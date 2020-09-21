Байден оговорился и заявил про 200 млн смертей от COVID-19 в США

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден, выступая перед избирателями в Филадельфии, оговорился и заявил, что 200 миллионов американцев умрут от COVID-19 до конца его выступления.

Конфуз произошел 20 сентября. Соответствующее видео опубликовали на Youtube. Вероятно, Байден имел в виду 200 тысяч пациентов с коронавирусом, умерших на данный момент в США (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Если все будет так, как хочет Трамп, то последствия COVID-19, которые сейчас намного тяжелее, чем они должны быть – приблизительно 200 миллионов людей, возможно, умрут к тому времени, когда я закончу свою речь", – заявил он.

Отметим, Байден не в первый раз путается в цифрах, приводя данные о смертности из-за коронавируса. К примеру, в июне в Пенсильвании он утверждал, что в результате распространения COVID-19 погибли 120 млн человек.

США остаются на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавируса. По информации портала Worldometer, число зафиксированных случаев коронавируса в Штатах за время пандемии превысило 7 млн. Выздоровели 4 250 140 пациентов, умерли 204 118 человек.

Рейтинг стран по зараженным коронавирусом. worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в американском штате Мэн после свадьбы, проведенной в августе, произошла вспышка коронавируса. В результате умерли уже семь человек.