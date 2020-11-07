Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на выборах в США.

Свое заявление он опубликовал на странице в Twitter.

"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы на меня возложили", – сказано в сообщении.

Байден объявил себя президентом США Twitter Байдена

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября появилась информация о предварительных результатах в Пенсильвании. Там победил Байден, что автоматически делает его 46-м президентом Соединенных Штатов.

Ранее кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не согласен с результатами и назвал победителем себя.