Байден об обострении в Нагорном Карабахе: Россия цинично дает оружие обеим сторонам

Кандидат в президенты США Джо Байден обвинил Россию в поставках оружия Армении и Азербайджану, которые возобновили военные действия в непризнанной республике Нагорный Карабах.

В заявлении на своем официальном сайте политик призвал к срочной деэскалации, восстановлению режима прекращения огня и переговорам между странами.

"Соединенные Штаты должны настаивать на увеличении количества наблюдателей на линии прекращения огня и призвать Россию прекратить циничное предоставление оружия обеим сторонам", – говорится в заявлении.

Политик также отметил необходимость пересмотреть программы помощи США, чтобы не допустить использования в Нагорном Карабахе американского оружия в наступательных целях.

Байден призвал Белый дом активизировать дипломатические усилия вместе с коллегами из Минской группы ОБСЕ во Франции и России с целью урегулирования конфликта.

"Вспышка боевых действий в Нагорном Карабахе рискует перерасти в больший региональный конфликт, поэтому третьи стороны в регионе должны оставаться вне этого конфликта, а посредники Минской группы должны немедленно добиваться деэскалации и возвращения к переговорам", – добавил кандидат в президенты США.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны договорились о режиме прекращения огня. Однако время от времени в регионе происходит обострение. Территориальный конфликт до сих пор не урегулирован.

Возобновление боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что по состоянию на утро понедельника, 28 сентября, Вооруженные силы Армении потеряли более 550 военнослужащих.

Представитель Минобороны Армении Арцруни Ованесян сообщал о гибели с обеих сторон конфликта около 200 военнослужащих.