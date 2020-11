Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он выразил уверенность, что выиграет президентские выборы.

Об этом он сказал во время обращения к избирателям, которое транслировалось на его странице в Twitter. Байден заявил, что намерен заручиться голосами более 300 членов Коллегии выборщиков.

"Пока мы не можем выступить с заключительным заявлением о победе, но цифры говорят нам, что победа близко. Мы выиграем эту гонку", – сказал он.

Байден считает, что ему удастся победить в ключевых штатах Пенсильвания (20 голосов выборщиков) и Джорджия (16 голосов).

"Просто посмотрите, что изменилось со вчерашнего дня. 24 часа назад мы отставали в штате Джорджия, теперь мы впереди, и мы собираемся выиграть этот штат. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании, и мы собираемся выиграть в Пенсильвании. Мы побеждаем в Аризоне. Наше преимущество в Неваде увеличилось фактически вдвое. Мы собираемся набрать более 300 голосов выборщиков. Поддержка людей позволит нам выиграть эту гонку с явным отрывом", – отметил Байден.

Также он призвал сторонников к спокойствию и терпению во время подсчета голосов, а всех американцев – к национальному единству. Байден добавил, что не позволит приостановить подсчет голосов, как того требует его оппонент, действующий глава США Дональд Трамп.

Отметим, накануне стало известно о том, что Байден по числу отданных за него голосов избирателей обогнал Трампа в Джорджии и Пенсильвании. К настоящему моменту Байден, согласно подсчетам телекомпании CNN, обгоняет Трампа в Джорджии почти на 4,4 тыс. голосов, в Пенсильвании – на 28,8 тыс. голосов. По данным СМИ, к настоящему моменту Байден заручился голосами 264 выборщиков, у Трампа – 214 голосов. Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk