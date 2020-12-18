Байден назвал "нечестной игрой" обвинения против его сына

Избранный президент США Джо Байден назвал "нечестной игрой" попытки использовать против него расследование по поводу финансовой деятельности его сына Хантера.

Об этом он сказал в интервью "Позднего шоу Стивена Колберта", передает Bloomberg. Издание подчеркивает, что такое мнение политик высказал на фоне призывов республиканцев провести специальную проверку налоговых операций Хантера Байдена с иностранцами.

"Это используется, чтобы поймать меня. Я думаю, что это нечестная игра, но... послушайте, это то, что есть", – заявил демократ.

По его словам, он полностью доверяет своему сыну, и уверен, что тот невиновен. Также отметил, что "его не беспокоят какие-либо обвинения", которые были выдвинуты против Байдена-младшего.

При этом отмечается, что пресс-служба новоизбранного американского лидера опровергла озвученную Байденом характеристику федерального расследования как "нечестную игру" и выпустила более полную стенограмму интервью. В ней говорится, что домкрат описывал более широкие усилия по политическому использованию деловых отношений его сына.

Ранее избранный президент выразил уверенность в том, что Хантер Байден, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не делал ничего незаконного.

Недавно сам Байден-младший заявил, что федеральная прокуратура штата Делавэр начала против него следствие из-за налоговых преступлений.

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