Байден назвал единственное условие победы Трампа на выборах
Победа действующего президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах в США возможна только в случае мошенничества.
Как сообщает Fox News, об этом заявил кандидат от демократов Джо Байден, выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании.
"Обязательно голосуйте, потому что единственное условие, при котором мы можем проиграть, – это мошенничество на избирательных участках... Идите туда и смотрите в оба", – сказал он.
Ранее Байден предупреждал, что Трамп попытается "косвенным образом украсть" победу на выборах, заявив о мошенничестве во время голосования по почте.
В то же время он подчеркнул, что примет любые результаты голосования. "Я собираюсь принять исход этих выборов, и точка", – заверил он журналистов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трамп отверг мирную передачу власти Байдену в случае своего поражения на выборах.
Выборы президента США 2020 года назначены на вторник, 3 ноября.
OBOZREVATEL рассказывал, как работает избирательный процесс в этой стране, кто может участвовать в голосовании и как определяется победитель.