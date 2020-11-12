Байден назначит Рона Клайна главой аппарата Белого дома: что о нем известно

Карина Бондаренко Мир 06:39, 12.11.2020 Обновлено: 06:40, 12.11.2020

Избранный президент США Джо Байден назначит Рона Клайна главой администрации Белого дома.

О том, что Байден определился с кандидатурой на этот пост, сообщает издание The New York Times.

Юрист Рон Клайн начал работать с Байденом в конце 1980-х, когда он был сенатором. Также Клайн работал советником бывшего президента США Барака Обамы по вопросам противодействия Эболы в Африке.

Кроме того, Клайн известен тем, что резко критиковал действия президента Дональда Трампа с коронавирусом во время избирательной кампании.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, избранный президент США Джо Байден обсудил работу над конфликтом в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

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