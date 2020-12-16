Байден намерен назначить министром своего соперника и представителя ЛГБТ

Избранный президент США Джо Байден объявил своим кандидатом на пост главы Департамента транспорта экс-мэра Саут-Бенда (штат Индиана) Пита Буттиджича, который участвовал в праймериз на пост главы страны.

Это сделало его первым из соперников демократа, занявшим место в новой администрации. Также 38-летний политик может войти в историю как первый член правительства – представитель ЛГБТ, сообщает Reuters.

Отмечается, что в случае утверждения Сенатом, он будет руководить обширным федеральным агентством, которое курирует национальные авиалинии, шоссе и транспортные системы.

"Я назначаю его министром транспорта, потому что эта должность стоит на стыке многих взаимосвязанных проблем и возможностей, которые ждут нас впереди. Рабочие места, инфраструктура, справедливость и климат – все это собрано вместе в Департаменте транспорта, месте реализации некоторых из наших самых амбициозных планов по улучшению ситуации", – пояснил Байден.

Издание добавляет, что ранее ходили слухи, якобы Буттиджича рассматривали на несколько разных должностей в администрации Байдена. Он был на удивление конкурентоспособным во время президентской гонки Демократической партии, получив поддержку в штатах Айова и Нью-Гемпшир, а также пользуясь огромной популярностью в социальных сетях. Однако позже политик снял свою кандидатуру с президентской гонки, поддержав в этом Бадена.

При этом кампания за права человека в США, крупнейшая в стране группа по защите интересов ЛГБТ-сообщества, высоко оценила его позицию, заявив, что Буттиджич "был открыт и честен" в отношении своей личности – не скрывал сексуальную ориентацию.

"Его голос в качестве защитника ЛГБТ-сообщества в зале кабинета министров поможет избранному президенту Байдену сделать нашу нацию лучше, сильнее и более равной, чем раньше", – заявил президент кампании Альфонсо Давид.

Несмотря на то, что Буттиджича рассматривают как "восходящую звезду" в партии, против потенциального выдвижения его на пост министра выступает ряд прогрессивных групп и лидеров афроамериканских активистов, критикующих его репутацию в области гражданских прав.

Отметим, что Буттиджич выиграл первые предварительные выборы кандидатов от Демократической партии в президенты Соединенных Штатов в Айове с результатом 26,9%. О том, кто такой Пит Буттиджич и кто его муж, – читайте в материале.

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