Байден изменит политику США по Украине, РФ и Беларуси: эксперты назвали ключевые моменты

Ожидается, что подход избранного президента США Джо Байдена к международным отношениям будет иным, чем у Дональда Трампа, тем не менее отношения с Украиной, Беларусью и РФ изменятся не слишком кардинально.

Такое мнение в комментарии DW высказал Директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст, бывший в середине нулевых послом США в Киеве.

В администрации Трампа, считает он, ключевые должности занимали люди типа госсекретаря Майка Помпео, понимающие, что глава России Владимир Путин "проводит ревизионистскую внешнюю политику", что Америке важно помогать Украине, "чтобы предотвратить доминирование Москвы", и что важно помочь Беларуси.

"В целом наша политика в отношении Украины и России правильна. Байден будет ее продолжать, но его слова и риторика будут также отражением этой политики, что не всегда имело место при администрации Трампа", – уточнил Хербст.

Основное отличие Байдена от Трампа он видит в том, что при новом президенте внешняя политика США будет последовательной и не будет расходиться со словами главы государства.

Брюссельский аналитик Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете отметил, что последние четыре года внешняя политика Вашингтона была "очень прагматичной" и следовала принципу "я – тебе, ты – мне". При президенте Байдене она будет в намного большей мере основываться на ценностях, таких как верховенство права, ожидает Лете.

Он напомнил, что Байден пережил немало разочарований в отношениях США и России. В 2009 году, когда он был вице-президентом, тогдашняя госсекретарь Хиллари Клинтон вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым нажала кнопку "перезагрузка", что должно было символизировать новый этап в отношениях.

"И Байден видел, как эти усилия протянуть России руку дружбы провалились", – сказал эксперт, назвав Байдена "ястребом" в его взглядах на РФ.

Кроме того, во время предвыборной кампании демократ обвинял своего оппонента, действующего главу Соединенных Штатов, в неспособности противостоять Путину. "Россия хочет добиться, чтобы меня не избрали следующим президентом, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня", – заявлял Байден.

Риторика Байдена в отношении России якобы будет более жесткой, но по конкретным вопросам Вашингтон станет более открытым к диалогу с Москвой, считает Лете.

"Возьмем конкретный пример: Байден уже отмечал, что в случае победы согласится на российское предложение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3", – пояснил эксперт.

Что касается поставок вооружений Украине, то Хербст сказал, что будет "изумлен", если администрация Байдена решит их прекратить.

И Хербст, и Лете уверены, что новый американский глава продолжит жесткую политику Трампа в отношении российского проекта "Северный поток-2".

"Байден не любит "Северный поток – 2", и он будет счастлив увидеть, как этот проект умрет", – отмечает Хербст.

В то же время оба эксперта ожидают изменения тона дискуссии Вашингтона с Берлином на более "учтивый", тогда как Трамп к позиции ФРГ по "Северному потоку – 2" не прислушивался вообще. Но Хербст не думает, что Байден попытается предотвратить введение более жестких санкций.

В отношении Беларуси эксперты напомнили, что в конце октября Байден опубликовал заявление, в котором раскритиковал подход Белого дома к белорусским протестам.

"Хотя президент Трамп отказывается высказаться в поддержку [протестующих], я продолжаю поддерживать народ Беларуси и его демократические устремления", – говорилось в тексте.

Представитель Демократической партии также выступил за "существенное" расширение санкций против "приспешников" Александра Лукашенко и замораживание их счетов, "на которых они держат украденные богатства".

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Как известно, Байден намеревался добиваться поставок Украине летального оружия, не раз подчеркивал необходимость выполнения Москвой Минских соглашений и давал понять Кремлю необходимость закончить агрессию и освободить оккупированные территории. Об основных заявлениях вероятного президента США по Украине читайте тут.

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