Байден и Трамп выступили с первыми заявлениями после начала подсчета голосов в США

Кандидаты в президенты США представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден 4 ноября выступили с первыми заявлениями после начала подсчета голосов.

Оба политика уверены в своей победе. При этом Трамп на своей странице в Twitter заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах, но сделать он этого не позволит.

Социальная сеть пометила его публикацию как сомнительную.

"Они пытаются украсть выборы. Мы никогда им это не позволим. Голосовать после закрытия участков нельзя", – написал он.

В свою очередь Байден во время брифинга сказал, что находится на верном пути к победе и готов выбрать выборы. Он отметил, что в этом помогла беспрецедентная явка избирателей, которые голосовали по почте.

"Мы на пути к победе на выборах, но надо подождать. Мы впереди в Миннесоте, еще в игре в Джорджии. Собираемся победить в Пенсильвании. Мы не узнаем результаты до утра среды или даже позднее. Не мне и не Трампу объявлять, кто победил. Мы выиграем, продолжайте верить", – заявил Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента. Оба политика в случае победы могут установить рекорд. Ведь Трамп имеет шансы побить рекорд Рональда Рейгана по возрасту нахождения у власти (к началу второго срока ему будет 74 года), а Байден – стать самым старшим президентом на первом сроке в истории США (на момент инаугурации ему будет 78 лет).