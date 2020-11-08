Итак, Джо Байден – 46-й президент США. Камала Харрис – 49-й вице-президент США (и первая одновременно и цветная, и женщина в этой должности).

Полные биографии избранных президента и вице-президента вы прочтёте сами. Я только хочу обратить ваше внимание на их образование, молча сравнивая его с "образованием" питерской подворотной шпаны, выросшей до путинской ОПГ, незаконно захватившей власть в РФ.

Джо Байден окончил университет Делавэра в 1965 году, получив степень бакалавра по истории и политологии. В 1968 году Байден окончил юридическую школу Сиракузского университета в штате Нью-Йорк со степенью доктора права.

Камала Харрис окончила Говардский университет в 1986 году, получив степень бакалавра в политологии и экономике, затем получила степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета в 1989 году.

Это вам не Путин с Медведевым, "юристы".

Надеюсь, юридическое образование Байдена и Харрис, и их жизненный и профессиональный опыт, ещё сыграют свою роль в процессе привлечения главарей путинской ОПГ к ответу, за их военные преступления и международный терроризм.

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