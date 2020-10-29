Байден досрочно проголосовал на выборах в США. Фото

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах.

Бывший вице-президент отдал свой голос 28 октября в штате Делавэр. Об этом он сообщил в своем Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джо Байден проголосовал вместе со своей супругой Джилл.

"Мы проголосовали", – написал соперник нынешнего президента Дональда Трампа.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США спрогнозировали победу Джо Байдена на выборах с отрывом в 10 млн голосов. Политолог допустил, что Дональд Трамп не сможет и приблизиться к тому, чтобы заполучить большинство голосов американцев.