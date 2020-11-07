Байден, дипломатия и "группа буйных" украинского парламента

Ирина Геращенко Мир 21:55, 7.11.2020

Между тем, в ВР Украины до сих пор где-то пылится проект постановления о создании ТКГ по Байдену - авторства слуг Качуры и Ко. Ее создание еще в мае педалировал председатель группы дружбы Украина-США, человек незаурядных дипломатических способностей Давид Арахамия... Феерические персонажи эти слуги.

Р.S. Это как раз выступление Качуры с требованием немедленно вызвать Байдена в ГБР – и вся группа поддержки создания ВСК. 20 мая 2020 года. Группа буйных на трибуне ВР с криками ВСК! ВСК! Байден! Байден! ГБР:)

Выступление Качуры с требованием немедленно вызвать Байдена в ГБР
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Мир

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