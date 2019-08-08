Я хорошо помню этот день 11 лет назад. Помню все свои переживания, все свои разговоры и просьбы, которые я адресовал разным людям. Авторитетным и популярным тогда в украинском обществе. Я просил их, соберитесь - поддержите Грузию, ведь эта агрессия обернётся против Украины. Кто-то понижал голос в телефоне и говорил - "ну ты же понимаешь, это сам Саакашвили виноват". Кто-то говорил - "ты же понимаешь, у меня в России концерты" (бизнес, родственники).

Многие, конечно, сильно поддерживали (в основном простые украинцы), но и тех кто "уходил в тень" было очень много. Потому что, для "оставшихся в тени" - это была чужая война, где-то там, очень далеко. Я не буду называть их имена, многие читают меня и понимают сейчас, как они поступили тогда. Люди, которые открыто поддержали Путина в 2008 (а были и такие), я навсегда вычеркнул из своей жизни.

Просто Кремль можно было остановить тогда, если бы не позиция "умиротворения агрессора" которую заняла Европа и позиция молчаливого согласия, которую заняло почти все пост советское пространство (кроме стран Балтии).

Надеюсь, Кремль остановят в Украине. И Грузия всегда будет поддерживать Украину в вопросе территориальной целостности и противостоянии агрессору.

На фото город Гори. Грузинский город, в 30 километрах от Тбилиси, который утюжила российская авиация. Это надо помнить всегда...

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