В Беларуси сопернику Лукашенко предъявили обвинение: протесты возобновились

Претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, 20 июня предъявили обвинение по уголовному делу.

Об этом interfax.by сообщил Дмитрий Лаевский, один из адвокатов экс-председателя правления "Белгазпромбанка". "Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела", – сказал юрист.

Он подчеркнул, что "Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением". "Защита настаивает на его полной невиновности", – заявил адвокат.

Команда Бабарико тем временем подала в ЦИК документы на его регистрацию кандидатом в президенты.

Виктор Бабарико. TUT.BY

При этом в нескольких городах страны 20 июня возобновились протесты. Люди вышли на улицы, чтобы поддержать активистов и политиков, задержанных во время президентской избирательной кампании.

В столице Беларуси Минске было снова замечены автозаки – у Александровского сквера у дома офицеров, пишет TUT.BY.

Александровский сквер. TUT.BY

"Наш фотокорреспондент стал свидетелем того, как у Октябрьской площади у перехода в станцию метро люди в штатском задержали двух парней, которые заказывали кофе. Один из них был в майке с погоней, у второго на рюкзаке была наклейка с погоней", – сообщили журналисты.

Задержания у Октябрьской площади. TUT.BY

Задержания у Октябрьской площади. TUT.BY

Задержания у Октябрьской площади. TUT.BY

Задержания у Октябрьской площади. TUT.BY

Очевидцы также заявили, что люди в штатском затолкали в авто еще трех парней, которые находились недалеко от здания Белгосцирка.

Автозаки, автобусы и микроавтобусы заметили также недалеко от Дома правительства.

Дом правительства в Минске. TUT.BY

Дом правительства в Минске. TUT.BY

Дом правительства в Минске. TUT.BY

В Бресте люди продолжили протесты, передает Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Участники акции выстроились в живую "цепь солидарности".

На место протеста подогнали автозаки и перекрыли бульвар, после чего люди разошлись.

Брест. "Беларусь головного мозга"

Автозаки в Бресте. "Беларусь головного мозга"

Автозаки в Бресте. "Беларусь головного мозга"

Автозаки в Бресте. "Беларусь головного мозга"

Добавим, президентские выборы в Беларуси должны пройти в августе-2020.

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