В Беларуси сопернику Лукашенко предъявили обвинение: протесты возобновились
Виктор Бабарико и Александр Лукашенко
Претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, 20 июня предъявили обвинение по уголовному делу.
Об этом interfax.by сообщил Дмитрий Лаевский, один из адвокатов экс-председателя правления "Белгазпромбанка". "Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела", – сказал юрист.
Он подчеркнул, что "Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением". "Защита настаивает на его полной невиновности", – заявил адвокат.
Команда Бабарико тем временем подала в ЦИК документы на его регистрацию кандидатом в президенты.
Виктор Бабарико. TUT.BY
При этом в нескольких городах страны 20 июня возобновились протесты. Люди вышли на улицы, чтобы поддержать активистов и политиков, задержанных во время президентской избирательной кампании.
В столице Беларуси Минске было снова замечены автозаки – у Александровского сквера у дома офицеров, пишет TUT.BY.
Александровский сквер. TUT.BY
"Наш фотокорреспондент стал свидетелем того, как у Октябрьской площади у перехода в станцию метро люди в штатском задержали двух парней, которые заказывали кофе. Один из них был в майке с погоней, у второго на рюкзаке была наклейка с погоней", – сообщили журналисты.
Задержания у Октябрьской площади. TUT.BY
Задержания у Октябрьской площади. TUT.BY
Задержания у Октябрьской площади. TUT.BY
Задержания у Октябрьской площади. TUT.BY
Очевидцы также заявили, что люди в штатском затолкали в авто еще трех парней, которые находились недалеко от здания Белгосцирка.
Автозаки, автобусы и микроавтобусы заметили также недалеко от Дома правительства.
Дом правительства в Минске. TUT.BY
Дом правительства в Минске. TUT.BY
Дом правительства в Минске. TUT.BY
В Бресте люди продолжили протесты, передает Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Участники акции выстроились в живую "цепь солидарности".
На место протеста подогнали автозаки и перекрыли бульвар, после чего люди разошлись.
Брест. "Беларусь головного мозга"
Автозаки в Бресте. "Беларусь головного мозга"
Автозаки в Бресте. "Беларусь головного мозга"
Автозаки в Бресте. "Беларусь головного мозга"
Добавим, президентские выборы в Беларуси должны пройти в августе-2020.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Минске 18 июня прошли масштабные акции в поддержку активистов и политиков, которых задержали в ходе президентской избирательной кампании.
В частности, протестующие требовали отпустить оппозиционера и оппонента Александра Лукашенко Виктора Бабарико, которого задержали и доставили на допрос.
Масштабные акции в разных городах продолжились и 19 июня. В результате были задержаны более 120 человек.
Ранее президент Беларуси заявил, что не допустит в стране переворотов или протестов. Он пообещал, что в нужное время всех "приведут в чувство".
Координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников заговорил о "майдане" против Лукашенко.