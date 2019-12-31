Как известно, нынче на Балканах "опять забродило". Местный "гегемон", ну или если хотите "мини-Мордор" в лице Сербии, при активной и деятельной поддержке своего "старшего товарища" пытается всеми способами воспрепятствовать "отколу" Черногории от "браЦкой" вато-Сербии... Пока получается "не очень". Ибо, Черногория УЖЕ член НАТО и подала заявку в ЕС... Более того, В конце марта 2014 года Черногория, имея статус официального кандидата на вступление в ЕС, объявила о присоединении к санкциям против России, а 2 июня 2016 года Черногория дополнительно ввела санкции против 149 граждан России и Украины

Напомним, эта небольшая балканская страна, во многом благодаря своему лидиру Мило Джукановичу, стремительно "уходить вдаль" из цепких объятий Белграда и Кремля, что не может НЕ ОГОРЧАТЬ их, в силу уже того, что там полно контролируемого правящими в них режимами, имущества...

Ситуация, весьма напоминает нашу, отечественную.

Визги и крики из Белграда о неких "братско-исторических" корнях, две церкви - Сербская православная и Черногорская православная, претензии сербов на Черногорию, как "исконно сербскую территорию" (+ выход к Адритическому побережью), ну и, как водится, мощная "пятая колона" подогреваемая "мини- и макси- Мордорами" в лице такой себе политической партии "Демократический фронт".

Однако, процесс "европеизации" Черногории, по сравнению с Украиной, более стремителен, стабилен и целенаправлен. Во многом, благодаря жёсткой, а местами, я бы сказал, автократичной политике нынешнего лидера черногорцев Мило Джукановича. Совсем недаром этого бывшего соратника Милошивича с плохо скрываемой ненавистью называют в Белграде и Москве не иначе как диктатор, фюрер и прочими другими нехорошими словами, ибо"помидоры" он им в Черногории защемляет регулярно. Показательно, что именно Джукановича нынешние обитатели Кремля называют одним из самых АНТИ-российских на Балканах. С чем мы его, собственно, и приветствуем.

Кстати, они не только называют. История октября 2016-го года с неудавшимся государственным переворотом в день парламентских выборов "группой граждан Черногории, Сербии и России" с торчащими ушами российских и сербских специальных служб, в этом отношении весьма показательна. "Расследование", инспирированное в Италии российскими спецслужбами и их "друзьями по-бизнесу" в тамошних правоОхренительных органах касаемо "связей Джукановича с мафией и контрабандой" - так же из этой серии и по основным методикам весьма напоминает "барыжный загон Порошенко" у нас в стране.

Теперь вот в ход пошёл "религиозный фактор".

Черногорцы по примеру Украины хотят довольно простой вещи — получить свой Томос и приобрести церковную самостоятельность. Подкрепив ею свою государственную независимость. Ведь на сегодня в Черногории все так же, как и у нас в Украине – иностранная, в данном случае — Сербская православная церковь (СПЦ), пытается рулить умами народа, фактически являсь инструментом иностранного, отнюдь не дружественного государства.

Потому, совершенно логично, что патриотичная часть чергорцев пытается это положение вещей исправить. Как известно, во многом, "могущество" и "влияние" той или иной религиозной организации базируется в первую очередь на "материальном факторе", т.е.количестве подконтрольных "культовых сооружений", прав собственности на участки земли и т.д.

Посему, сербские спецслужбы, при достаточно мощной поддержке мордорских спецслужб, недавно начали широкомасштабную операцию по раскручиванию "протестных выступлений" относительно принятия черногорской Скупщиной закона "О свободе вероисповедания". Поводом для начала операции послужила норма Закона о том, что имущество, которое не было собственностью религиозных общин до 1918 года, становится государственной собственностью. Оно и понятно, лиши СПЦ (а это основная "религиозная община" страны) иммущества, и её "анти-западное" влияние на умы черногорцев вполне может свестись к нулю. Уже в силу утраты основного количества приходов и соответственно уменьшения количества "подконтрольной паствы". Сербская православная церковь, считает это попыткой власти отнять у нее храмы и монастыри, чтобы передать Черногорской православной церкви, которая "не признана" другими православными церквями. В обоих Мордорах отлично понимают, что иных "рычагов влияния" например, каких-нибудь духовных или теологических, просто не существует. В Украине, кстати, та же методология, "война за храмы", обусловленна именно этими соображениями. Другими словами, идёт схватка "за аудиторию".

Используя тот факт, что СПЦ по-сути самая большая церковь в стране, "в бой" были брошены значительные силы. В том числе, 18 депутатов черногорской Скупщины от "оппозиционно"-пророссийской партии "Демфронт", устроивших перфоманс с киданием дымовых шашек и нападением на полицейских. В ход так же пошли "ведущие игроки" СПЦ, включая еписков этой церкви и её главы Иринея, в результате чего практически по всей стране Сербская церковь мобилизовала своих прихожан для блокады дорог, туннелей и мостов...а перед стенами парламента "сотни верующих" устроили беспорядки. После чего представители "Демократического фронта" заговорили о возможной гражданской войне, причем один из его лидеров, Андрий Мандич вполне чётко и открыто призвал своих "боевых друзей с 1990-х быть готовыми к бою". Ситуация вполне могла стать весьма схожей на события весны 2014-го года в Крыму и на Донбассе, с вполне "определённым", уже отработанным Кремлём, продолжением.

Но, к счастью, в Черногории есть Мило Джуканович.

Во-первых, он весьма хорошо знает методы и замашки своих "старых товарищей по партии". Фактически, знает всю эту православно-гебешную публику как облупленную.

Во-вторых, он сам склонен "сначала стрелять, потом разбираться".

Посему, очень скоро весь этот российско-сербский бедлам в стране был "сведён к нулю". Сначала всех буйных "демократических фронтовиков" в количестве 18-и депутатов, сломавших оборудование в зале заседаний, кинувших петарду и пытавшихся напасть на своих коллег, арестовала полиция. Потом черногорские силовики силой разблокировали коммуникации, а немногочисленную толпу "православных верующих" у стен парламента заблокировали, утихомирив особо буйных дубинками и слезоточивым газом. Причём, что характерно, в основном под раздачу "почему-то" попали граждане соседней Сербии. Ну и дальше, по-плану. Закон приняли, "собранный" протест разогнали, напряжение спало.

Всем спасибо, все свободны...

Резюмируем.

Кремль на пару с Белградом может до морковкиного заговения пытаться "строить православные империи" ну или там "вставать с колен". Результат везде рано или поздно будет одинаков - развал и деградация. И быстрее это случается там, где им дают эффективный отпор.

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